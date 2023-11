Bagarre à l'entraînement du PSG, il raconte tout

Thibault Morlain

Joueur du PSG de 2006 à 2015, Clément Chantôme en a vu passer des entraîneurs sur le banc parisien. Il a notamment évolué sous les ordres de Paul Le Guen, avec qui ça n'a pas été le plus simple. Frustré par sa situation au PSG, Chantôme en est même venu aux mains avec l'adjoint de Le Guen à l'époque.

Lors de ses années au PSG, Clément Chantôme a eu du mal à gratter du temps de jeu avec Paul Le Guen. Frustré, l'ancien joueur du club de la capitale n'a pas manqué de faire éclater sa colère à l'entraînement. Et c'est sur l'adjoint de Le Guen que cela est retombé...

PSG : Le vestiaire s’enflamme pour Dembélé ! https://t.co/B2XEodBrOZ pic.twitter.com/mbNp6YK5jq — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

« Je l’ai pris par le cou »

Se confiant à Colinterview , Clément Chantôme s'est remémoré une bagarre à l'entraînement avec l'adjoint de Paul Le Guen au PSG. L'ex-Parisien a alors raconté : « Je me suis embrouillé avec l’adjoint de Le Guen. Je l’ai pris par le cou. Ça a été rapide. Pourquoi ? Il ne faut pas grande chose pour dégoupiller. Je crois que c’est pour des fautes qu’il ne me sifflait pas à l’entraînement, il faisait exprès de pas siffler sur moi. A un moment du coup je suis allé l’attraper ».

Aucune sanction pour Chantôme