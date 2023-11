Surprise, il tacle le PSG et le Qatar

Amadou Diawara

Ayant hérité du groupe de la mort, le PSG est actuellement deuxième de la poule F, derrière le Borussia Dortmund et devant l'AC Milan et Newcastle. Alors que son équipe va affronter le club parisien au Signal Iduna Park le 13 décembre, Hans-Joachim Watzke a adressé un énorme tacle.

En phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi doit se frotter au Borussia Dortmund, à Newcastle et à l'AC Milan. Actuellement deuxième de la poule F, le club de la capitale doit encore affronter les Magpies à domicile ce mardi et le club de la Ruhr à l'extérieur le 13 décembre.

Transferts : Le PSG encore recalé pour une star ? https://t.co/Lr5xy2d4tz pic.twitter.com/0CVbeHCss1 — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Dortmund tacle le PSG et le Qatar

Lors de l'Assemblée générale du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke s'est prononcé sur ses adversaires, en particulier sur le PSG et Newcastle. Et le club parisien ainsi que les Magpies ont reçu un énorme tacle de la part du président du BVB .

«Nous ne jouons plus contre des clubs, mais contre des États»