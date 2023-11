Une star a un problème, le PSG reçoit un conseil inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre l’AS Monaco, Gianluigi Donnarumma a commis une nouvelle erreur de relance, confirmant ses difficultés dans le jeu aux pieds. Ce n’est pas la première fois que l’Italien affiche des lacunes dans ce domaine, ce qui pousse Bixente Lizarazu à conseiller au PSG d’arrêter de s’appuyer sur lui.

Impressionnant sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma semble en revanche beaucoup plus friable dans son jeu aux pieds. Cela s’est vu une nouvelle fois vendredi soir. Sa mauvaise relance a permis à l’AS Monaco d’égaliser. Et si finalement cela n’a pas eu de conséquences compte tenu de la large victoire du PSG (5-2), Bixente Lizarazu s’inquiète pour le portier italien.

«Pourquoi mettre en difficulté quelqu’un qui n’est pas à l’aise?»

« Son jeu au pied ? Cela peut être un problème sur des matches décisifs, bien évidemment. Mais pourquoi mettre en difficulté quelqu’un qui n’est pas à l’aise ? », s’interroge le champion du monde 1998 avant de conseiller au PSG d’arrêter de jouer avec Gianluigi Donnarumma.

«Il faut éviter de trop jouer avec Donnarumma»