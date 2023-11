Le PSG lâche 155M€, Luis Enrique s’est trompé ?

Pierrick Levallet

Dans l'optique de se renforcer dans le secteur offensif, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens cet été. Le club de la capitale s'est attaché les services de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos pour un total de 155M€. Mais les deux attaquants peinent à s'imposer pour le moment, peut-être à cause de Luis Enrique.

Lors de ce mercato estival, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens pour se renforcer offensivement. Le club de la capitale a fait venir Gonçalo Ramos en prêt avec option d’achat de 65M€. Les dirigeants parisiens ont d’ailleurs levé cette dernière il y a quelques jours. En plus de cela, le PSG a mis la main sur Randal Kolo Muani dans les dernières heures du mercato contre un chèque de 90M€.

PSG : Cette annonce va plaire à Luis Enrique https://t.co/2mOz3H8yTX pic.twitter.com/9mxMR576QS — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Le PSG a sorti les grands moyens pour son attaque

Au total, le PSG a déboursé 155M€ pour ses deux attaquants. Et pour le moment, leur recrutement est très loin d’être une réussite. Randal Kolo Muani n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises, pour deux passes décisives en 10 matchs. Et Gonçalo Ramos ne fait pas mieux (trois réalisations et une offrande pour 16 rencontres).

Luis Enrique a fait une erreur avec Kolo Muani et Ramos ?