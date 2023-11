Transferts : Le PSG identifie sa priorité pour cet hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG prévoit de se montrer actif en janvier après sa reconstruction de l’été dernier, et le secteur défenseur fait partie des priorités de Luis Campos. Un latéral gauche serait notamment visé par la formation parisienne, et le profil de Rayan Aït-Nouri serait particulièrement apprécié dans la capitale.

Après un mercato historique avec onze recrues au compteur, le PSG prévoit de se montrer plus calme en janvier, mais cela ne signifie pas que Luis Campos n’attend aucun renfort. Il devrait effectivement y avoir des ajustements dans l’effectif parisien, et le flanc gauche de la défense pourrait notamment être concerné alors que Nuno Mendes, touché aux ischios, ne reviendra pas avant le début de l'année 2024 et que les solutions manquent derrière le Portugais.

Aït-Nouri prioité du PSG ?

Dernièrement, le nom de Rayan Aït-Nouri est ressorti à l’approche du mercato hivernal, les intérêts du latéral gauche de Wolverhampton étant gérés par Jorge Mendes, agent proche de Luis Campos, une piste confirmée par Sports Zone , citant même l’Algérien comme le choix numéro 1 du conseiller sportif du PSG à ce poste.

Wolverhampton pas vendeur

Comme indiqué par le10sport.com, la réflexion est menée pour un autre poste au PSG, tandis que d’après nos informations, Wolverhampton n’a aucune intention de céder Rayan Aït-Nouri en janvier.