EXCLU - Mercato : Une pépite du foot algérien bloquée par son club

Alexis Bernard - Rédacteur en chef

Chaudement courtisé ces derniers mois, Rayan Aït-Nouri est de nouveau la cible de plusieurs clubs dans la perspective du mercato d’hiver. Mais selon nos sources, son départ en janvier n’est pas programmé par son club de Wolverhampton.

A 22 ans, Rayan Aït-Nouri explose en Premier League, sous les couleurs de Wolverhampton. Sur les réseaux sociaux, les vidéos et autres compilations de ses derniers matchs fleurissent un peu plus à chaque week-end. Sa régularité, son aisance technique et ses performances sont autant d’atouts pour l’international algérien, en grande forme depuis le début de la saison. Naturellement, le feu des convoitises se rallume… En Angleterre comme partout en Europe.

Wolverhampton pose son veto

L’intérêt le plus vif évoqué en Angleterre est celui de Liverpool. Si le10sport.com n’a pas eu confirmation d’un dossier Aït-Nouri ouvert du côté des Reds , nos sources indiquent que le joueur fait en effet l’objet de contact « régulier » et « insistant ». Pour autant, nos informations sont unanimes quant aux intentions de Wolverhampton pour cet hiver. Les Wolves n’ont aucune intention de laisser partir le latéral gauche de 22 ans. Peu importe l’offre qui pourrait arriver cet hiver, Rayan Aït-Nouri sera « bloqué ».

L’OM et Nice ont regardé le dossier

Acheté 11 millions d’euros par Wolverhampton à Angers en 2021, Rayan Aït-Nouri a osé l’aventure Premier League très tôt dans sa carrière. Un choix gagnant puisqu’il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs latéraux du championnat anglais. Et surtout l’un des plus prometteurs. Un talent que les clubs français ont tenté de rapatrier l’été dernier. L’OM, qui cherchait à compenser le départ de Tavares, a étudié le dossier. Mais c’est surtout l’OGC Nice qui a longtemps pensé pouvoir le faire, avant que Wolverhampton ne fasse demi-tour.

La CAN dans le viseur