Transferts : L’OM a tranché pour ses recrues de l’hiver

L’Olympique de Marseille compte sur le mercato hivernal à venir pour apporter quelques ajustements à son effectif, susceptibles de lui permettre de sortir durablement de sa spirale négative, alors que l’équipe de Gennaro Gattuso pointe à la 10e place de la Ligue 1. Des discussions ont déjà eu lieu en interne sur le sujet, avec quelques pistes sur le profil des renforts.

10e de Ligue 1, l’OM est à la peine en ce début de saison et pense déjà à se renforcer pour se relancer durablement. D’après les informations divulguées par RMC , des ajustements sont attendus en janvier, alors que Gennaro Gattuso et la direction marseillaise discuteraient déjà du sujet en interne. Une première tendance se dégage d’ailleurs sur le mercato hivernal préparé par Pablo Longoria.

Au moins deux renforts ?

D’une part, Gennaro Gattuso devrait voir débarquer plusieurs renforts. Si le nombre de recrues n’est pas fixé, il devrait y avoir au minimum deux nouveaux joueurs du côté de l’OM en janvier. Le reste dépendra surtout des opportunités de marché et de l’enveloppe à la disposition de Pablo Longoria sur le mercato.

Des joueurs qui répondent aux attentes de Gattuso

D'autre part, concernant le profil des recrues attendues, ces dernières seront choisies en fonction du style de Gennaro Gattuso, nommé à la tête de l’OM en septembre, mais également aux manques qui seront ciblés à certains postes. L’organisation de la CAN au début de l’année 2024 (13 janvier au 11 février) est également une donnée importante, alors que les Sénégalais Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, les Marocains Azzedine Ounahi et Amine Harit et le Congolais Chancel Mbemba sont presque assurés de participer à la compétition, et donc de s’éloigner de l’OM dès janvier.