L’OM «catastrophique», il balance sur Gattuso

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré l'arrivé de Gennaro Gattuso, l'OM ne parvient pas à relever la tête en championnat. Le club marseillais s'est incliné sur la pelouse du RC Lens ce dimanche (1-0) en affichant de graves lacunes techniques. Journaliste, Denis Balbir a tenté de trouver des explications à ce naufrage et a évoqué plusieurs points.

Les entraîneurs se succèdent sur le banc de l'OM, mais les résultats restent similaires. Arrivé à Marseille pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso peine à tirer le meilleure de son équipe. L'équipe reste en course pour la qualification en Ligue Europa, mais n'arrive pas à enchaîner en championnat. Face au RC Lens ce dimanche, l'OM a affiché de graves lacunes. Pour Denis Balbir, sa prestation est loupée.

Il glisse un appel du pied à l'OM pour son transfert https://t.co/MY0I4SxMk3 pic.twitter.com/Kg0qPAI7Ub — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« Après Marcelino, Gennaro Gattuso est rentré sur la même ligne »

« Le physique fait défaut à cette équipe pour mener de fronts deux compétitions en même temps et ce qui est bien en Europe se paie le week-end suivant en championnat. Gennaro Gattuso qui se montrait optimiste quant à la qualité de son groupe commence aujourd’hui à prendre conscience des choses. C’est monotone. En même temps, pouvait-il en être autrement quand on change trois fois d’entraîneur et de philosophie en quelques mois à peine ? Les Phocéens doivent aujourd’hui se poser les bonnes questions. Après Marcelino, Gennaro Gattuso est rentré sur la même ligne : celle de l’ennui et de l’incapacité à créer » a confié le journaliste. Mais pour lui, les soucis ne datent pas d'hier.

« Marseille est à la rue depuis le début de la saison »