Mercato : L'OM lance une révolution, il tacle Longoria

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a décidé de laisser filer Alexis Sanchez, qui était en fin de contrat le 30 juin. Dans la foulée, le président de l'OM a recruté Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, entre autres. Des choix critiqués par Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, ce lundi.

A la peine à l'Inter, Alexis Sanchez s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM lors de l'été 2022. Et après seulement une saison à Marseille, l'attaquant chilien de 34 ans a fait son retour chez les Nerazzurri lors du dernier mercato.

D'après Rothen, Longoria a raté son mercato

En fin de contrat le 30 juin, Alexis Sanchez n'a pas été prolongé par Pablo Longoria, le président de l'OM. Un choix que Jérôme Rothen ne comprend pas du tout. D'autant que, selon l'ancien milieu de terrain du PSG, le patron marseillais a recruté plusieurs attaquants qui ne sont pas à la hauteur l'été dernier. Présent sur le plateau de Rothen s'enflamme ce lundi, Jérôme Rothen a taclé le mercato de l'OM, qui a révolutionné totalement son effectif en s'offrant un grand nombre de joueurs.

«Il a minimisé le niveau de la Ligue 1»