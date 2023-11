Vente OM : La mèche est vendue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Thibaud Vézirian, quelque chose se trame en coulisses. Selon le journaliste, il existerait des tractations au sujet de la vente de l'OM. Il n'est pas impossible que Frank McCourt annonce son départ de Marseille avant la fin du mois de janvier. Le silence de Pablo Longoria serait une preuve supplémentaire de cette passation de pouvoir.

Vendra, ne vendra pas ? Frank McCourt se retrouve, de nouveau, au cœur de l'actualité. Journaliste pou r Canal + , David Berger a annoncé que le dirigeant américain aurait entamé des discussions avec l'Arabie Saoudite.

Il glisse un appel du pied à l'OM pour son transfert https://t.co/MY0I4SxMk3 pic.twitter.com/Kg0qPAI7Ub — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

McCourt sur le départ ?

Pour Thibaud Vézirian, le départ prochain de McCourt ne fait plus le moindre doute. D'ailleurs, le silence de Pablo Longoria en dit beaucoup sur les intentions du propriétaire américain. Pour Team Football , il a détaillé sa pensée.

Vézirian s'interroge sur le silence de Longoria