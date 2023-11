Vente OM : La mèche est vendue en coulisses ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, les rumeurs entourant la vente de l’OM s’intensifient. L’Arabie Saoudite pourrait prochainement racheter le club phocéen comme l’a récemment confirmé le journaliste de Canal+ David Berger. Toutefois, selon Thibaud Vézirian, l’information vient en réalité de Geoffroy Garétier, qui avait évoqué en premier la vente de l’OM en 2019.

Les rumeurs concernant la vente de l'OM se sont accélérées ces derniers jours. L'Arabie Saoudite serait plus proche que jamais de racheter le club phocéen à Frank McCourt. David Berger assurait même sur le plateau de Canal+ que le dénouement est imminent. Peut-être même dès le mois de janvier.

Vente OM : Longoria répond aux rumeurs https://t.co/Z84Wif8tVu pic.twitter.com/SJiTPpP47n — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

L'OM bientôt vendu à l'Arabie Saoudite ?

« Un petit mot sur Marseille, on en parle un peu moins mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! », confiait le journaliste de Canal+ .

Vézirian dévoile les coulisses