OM : Après la crise, il déballe tout sur son rendez-vous avec Longoria

Hugo Chirossel

Quelques semaines après la réunion houleuse qui a mené aux départs de Marcelino, Javier Ribalta et David Friio, Pablo Longoria a rencontré dernièrement les représentants des groupes de supporters de l’OM et notamment Rachid Zeroual. Le leader des South Winners a révélé les dessous de sa rencontre avec le président marseillais.

« Jamais de la vie. Je ne serais pas devant vous si je l’avais menacé de mort . » Dans un entretien accordé à RMC Sport , Rachid Zeroual est revenu sur la réunion houleuse avec la direction de l’OM au mois de septembre dernier. Le leader des South Winners dément toutes menaces de mort et s’est également exprimé sur sa dernière rencontre avec Pablo Longoria, quelques semaines après ces événements.

«C’était notre première discussion après cette fameuse réunion»

« Vous savez, on doit tout se dire, entre leader d’une association de supporters et président de l’OM. Ils nous répètent toujours que nous sommes une famille, et qu’il faut se dire les choses, même quand on n'est pas d’accord, que cela fait partie de la vie. Alors, oui je l’ai rencontré. C’était notre première discussion après cette fameuse réunion. Je l’ai vu avant tous les autres groupes de supporters, lors d’un petit-déjeuner », a déclaré Rachid Zeroual, avant d’en dire plus sur les dessous de cette entrevue.

«Je lui ai répété qu’on était à Marseille»