Le boss de l'OM menacé de mort ? Il met les choses au clair

Ces dernières semaines, Pablo Longoria était apparu sonné devant les médias. Au cours d'une réunion avec les groupes de supporters, le président de l'OM aurait reçu de graves menaces, notamment de la part de Rachid Zeroual, leader des South Winners. Ce lundi soir, le supporter a pris la parole pour mettre les choses au clair.

Pablo Longoria a songé à démissionner ces dernières semaines. La raison ? Le président de l'OM aurait été menacé par certains supporters lors d'une réunion. « Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu'à la menace. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas entendre » avait déclaré le président espagnol. Leader des South Winners , Rachid Zeroual a été directement mis en cause. Lors d'un entretien à RMC , le supporter a tenu à défendre son honneur.

« Jamais de la vie »

« S’il y a eu des menaces de mort ? Jamais de la vie. Je ne serais pas en face de vous si je l’avais menacé de mort. Avec toutes ces accusations, j’ai plus l’impression qu’on essaye de me décrédibiliser, de me museler et de m’isoler. J’ai simplement essayé de dire la vérité, j’ai ma manière de voir et de sentir les choses. Après, si du fait que je suis fils d’immigrés ça ne plaît pas à une certaine sphère de Marseille ou des réseaux sociaux, je les emmerde ! Je suis français, et marseillais, je vis pour mon club du matin au soir et je me battrai toute ma vie pour l’OM, pour ma ville et pour les abonnés » a confié Zeroual. Selon lui, Longoria était même sur le point de rétropédaler.

Zeroual aurait réclamé des explications à Longoria