Lâché par Longoria à l’OM, il met les choses au point

Suite à la réunion tendue avec les supporters de l’OM, Marcelino a claqué la porte du club phocéen. L’Espagnol a laissé son poste d’entraîneur, lui qui avait prévu de partir avec Pablo Longoria. Mais voilà que le président olympien est finalement resté à Marseille. Longoria a-t-il abandonné Marcelino ? Ce dernier a livré son regard sur la question.

Il y a quelques semaines maintenant, l’OM a traversé une très violente crise. Et ce climat tendu a d’ailleurs abouti notamment au départ de Marcelino. Alors que Javier Ribalta a lui aussi claqué la porte du club phocéen, d’autres auraient dû en faire de même. Il était ainsi également prévu que Pablo Longoria parte de l’OM…



OM : Le coup de gueule de Marcelino après les incidents https://t.co/rUjRgMxKnj pic.twitter.com/vX21SKr5Rt — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Marcelino et Longoria devaient quitter l’OM ensemble !

Dans un entretien accordé à la Onda Cero , Marcelino est revenu sur son départ de l’OM. Et l’Espagnol a notamment expliqué qu’il devait partir avec Pablo Longoria : « Nous sommes arrivées pour une expérience de deux ans avec la confiance de Pablo Longoria. Nous commencions le projet et nous avons eu le temps de ne rien faire. Il y a eu une circonstance lamentable qui a provoqué le départ du président et nous sommes partis avec lui ».

Marcelino abandonné par Longoria ?