OL : Aulas accuse l'OM après les incidents

Amadou Diawara

Alors que les bus de l'OL ont été caillaissés en marge du choc face à l'OM, qui était prévu ce dimanche soir, Fabio Grosso et l'un de ses adjoints ont été blessés au visage. Interrogé sur ces incidents, Jean-Michel Aulas a affirmé que le club marseillais avait sa part de responsabilité.

«Il y a une part de responsabilité de l'OM»

« Pour vous, même si les attaques ont lieu sur la voie publique, l'OM porte une part de responsabilité ? Je suis membre du comex de la Fédé, du conseil d'administration de la Ligue, j'ai trente-six ans de présence dans le foot. Tout en prenant les précautions d'usage, je peux dire que l'on ne peut pas s'exonérer de toute responsabilité quand on est en charge d'un club ou de la force publique. Encore une fois, de la même manière qu'on ne peut pas s'exonérer des gens qui s'assimilent à des supporters de l'OL avec des attitudes fascistes, il y a une part de responsabilité du foot, du club (de l'OM) et bien sûr de la sécurité publique dans cette affaire. D'autant plus que c'était prévisible », a estimé Jean-Michel Aulas.

«Les gens étaient terrorisés à l'intérieur du car»