Il demande à l’OM d’imiter le PSG !

Dimanche soir, le match entre l'OM et l'OL a été reporté à cause des incidents qui sont intervenus en marge de ce choc autour du Stade Vélodrome. Le bus des joueurs, ainsi que ceux des supporters lyonnais, ont été caillassés, tandis que dans l'enceinte du stade, plusieurs supporters des Gones ont eu un comportement raciste. Une situation qui pousse Sidney Govou à espérer que les deux Olympiques imiteront le PSG.

Il y a 13 ans, le PSG décidait de frapper fort afin de pacifier ses tribunes après de nombreux graves évènements. Des groupes de supporters ont été dissous tandis que de nombreuses interdictions de stades ont également été faites. Et c'est cette stratégie que l'OM et l'OL doivent imiter selon Sidney Govou après les graves incidents de dimanche.

Govou veut un plan Leproux

« Je pense qu’en surveillant les réseaux (sociaux), il était possible de comprendre qu’il allait se passer quelques chose, dehors ou à l’intérieur du stade. Et quand je dis cela, j’inclus aussi des Lyonnais qui se sont distingués par des comportements racistes », assure l’ancien joueur de l’OL dans les colonnes du Progrès avant de poursuivre.

«Paris a fait le ménage et le Parc (des Princes) est aujourd’hui l’une des meilleures ambiances de France»