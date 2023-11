L’OL lâche une demande spéciale après les incidents, l’OM ne va pas aimer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le match entre l'OM et l'OL, prévu dimanche dernier, a été annulé après les graves incidents survenus à l'extérieur du Vélodrome. La commission des compétitions de la LFP va se réunir ce jeudi pour se prononcer sur les conditions du report. Selon Vincent Ponsot, l'un des responsables du club lyonnais, le match devrait se jouer sur terrain neutre.

L'OL veut rejouer le match sur terrain neutre

« On veut que le dossier soit traité. On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Notre souhait c’est qu’aujourd’hui les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre » a confié le directeur général de l'OL.

« Ce qu’on veut c’est que la sécurité de nos joueurs soit garantie »