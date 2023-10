OM : Après les incidents, l’OL pose ses conditions

Hugo Chirossel

Alors que l’Olympico qui devait avoir lieu dimanche soir a finalement été reporté, l’OM et l’OL sont désormais suspendus à la décision de la commission des compétitions, qui se réunira ce jeudi. Les Lyonnais préparent cette réunion et ont certaines conditions concernant le report de cette rencontre. Ils ne se voient pas rejouer dans un contexte aussi insécuritaire.

La 10e journée de Ligue 1 devait normalement se conclure dimanche soir par le déplacement de l’OL sur la pelouse de l’OM. Mais le bus qui amenait les Lyonnais a été la cible de jets de projectiles aux abords du Stade Vélodrome, blessant Fabio Grosso au visage et menant au report de la rencontre.

Décision jeudi pour le report d’OM-OL

« Il appartiendra à la Commission des Compétitions qui se réunit dès jeudi de traiter cette question », a indiqué Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, à RMC . On devrait donc en savoir plus ce jeudi concernant le report de la rencontre entre l’OM et l’OL, mais les Gones ont tout de même quelques conditions.

«On ne veut pas retourner à Marseille dans les mêmes conditions d'insécurité»