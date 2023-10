OM-OL : Après le scandale, Grosso sort du silence !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, l’entraîneur de l’OL Fabio Grosso ainsi que son adjoint Raffaele Longo ont tous deux été touché par des jets de projectiles lancés par certains supporters de l’OM à l’approche du Vélodrome. Rapidement transporté à l’hôpital afin d’être recousu, l’entraîneur lyonnais est sorti du silence ce mardi soir.

Un terrible incident. En clôture de la 10ème journée de Ligue 1, l’OL lanterne rouge du championnat se déplaçait au Vélodrome afin d’y affronter l’OM. Mais cet Olympico a basculé au cauchemar lorsque le car lyonnais a été caillassé par certains supporters marseillais en amont de la rencontre.

12 points de suture pour Grosso

Alors qu’une vitre du bus de l’OL a été brisée, Fabio Grosso ainsi que son adjoint Raffaele Longo ont été sérieusement touchés par des bouteilles de bières. Apparu en sang au Vélodrome, Fabio Grosso a finalement été transporté à l’hôpital afin d’être recousu. Au final, l’entraîneur italien s’en sortira avec pas moins de 12 points de suture !

« Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie »