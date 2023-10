Incidents à l'OM : L'OL va saisir la justice !

Alexis Brunet

L'Olympico qui devait se tenir ce dimanche soir a finalement été reporté à une date ultérieure. En effet, la rencontre n'a pas pu se tenir car le bus lyonnais a été caillassé par des supporters de l'OM Fabio Grosso, ainsi que son adjoint, ont été blessés lors des incidents. L'OL a par ailleurs indiqué qu'il avait décidé de porter plainte.

L'OL misait beaucoup sur l'Olympico face à l'OM. En effet, cette rencontre qui devait se tenir ce dimanche soir était une opportunité pour les Lyonnais d'enfin lancer leur saison, et de signer leur première victoire. Finalement cela ne sera pas possible, car la rencontre a été reportée.

Des incidents en avant-match

La rencontre a été reportée puisque le car de l'OL a été caillassé à son arrivée au Vélodrome. Le coach lyonnais, Fabio Grosso, a lui été blessé lors de ces incidents, tout comme son adjoint.

🚨 L’Olympique Lyonnais condamne l’attaque menée contre son car et ceux de ses supporters📰 https://t.co/9XqiXJXIgu#OMOL — Olympique Lyonnais (@OL) October 29, 2023

L'OL va porter plainte