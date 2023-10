Après l’attaque sur le bus de l’OL, l’OM publie un communiqué !

Thomas Bourseau

Le car de l’OL a été caillaissé par des supporters de l’OM, blessant gravement Fabio Grosso et son entraîneur adjoint Raffele Longo. Match annulé, et le président marseillais Pablo Longoria a déversé sa colère dans les médias sur place. Un communiqué du club de l’OM a été publié.

Fabio Grosso est actuellement en train de remercier les supporters de l’OL présent dans le Vélodrome après l’agression qu’il a subi à bord du car de l’Olympique Lyonnais. Victime d’une commotion cérébrale après le jet d’un projectile sur le bus, Grosso ne pouvait plus tenir une conversation normalement selon son président John Textor.

«L’Olympique de Marseille déplore les incidents inadmissibles»

Par le biais d’un communiqué et après le coup de gueule de Pablo Longoria, l’OM a fait passer le message suivant ce dimanche soir. « L’Olympique de Marseille déplore les incidents inadmissibles qui se sont déroulés ce soir aux environs du stade Orange Vélodrome, à l’encontre du car de l’équipe professionnelle ainsi que des cars de supporters de l’Olympique Lyonnais ».

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2023

«Le club condamne fermement ces comportements de violence»

Au passage, comme Pablo Longoria plus tôt dans la soirée, l’OM a interpellé Fabio Grosso. « Le club souhaite un prompt rétablissement au coach lyonnais Fabio Grosso et condamne fermement ces comportements de violence qui n’ont aucunement leur place dans le monde du football et dans la société ».

«Le club se plie à la décision prise par la Ligue de Football Professionnel»