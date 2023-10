Incidents OM-OL : Le gouvernement Macron sort du silence

Jean de Teyssière

La soirée a rapidement tourné au cauchemar. Le choc de la 10ème journée de Ligue 1 a été marqué par l'agression du bus de l'OL par des supporters marseillais. L'entraîneur, Fabio Grosso, a été blessé au visage et il est apparu le visage en sang lors de son arrivée au stade. La rencontre a finalement été annulée et la décision a été validée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.

La rencontre entre l'OM et l'OL n'a même pas eu le temps de débuter que le match a déjà été reporté. Fabio Grosso a été victime d'une commotion cérébrale après l'attaque du bus lyonnais. Trois bus de supporters lyonnais ont également été attaqués et de nombreux blessés légers sont à déplorer...

«C'est totalement consternant»

Interrogée par RMC , la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera a réagit à ce report du match entre l'OM et l'OL suite aux caillassage du bus des Lyonnais : « Oui c'était la bonne décision. C'est totalement consternant. C'est révoltant, ces actes faits de haine, de bêtise, la négation même des valeurs du foot et du sport, c'est hallucinant. Il faut vite retrouver les auteurs, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Face à la gravité des faits, la Ligue prend la bonne décision. J'apporte tout mon soutien à l'OL, son entraîneur, son adjoint. J'ai une pensée pour les supporters qui se faisaient une joie de suivre ce match. Cette décision s'imposait. En termes d'équité sportive, c'était ce qu'il fallait faire. On a aussi besoin de marquer le coup. »

«On parle de faits commis en dehors du stade»