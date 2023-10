OM : Tensions avant le choc, l'entraîneur de l'OL est blessé !

Alexis Brunet

L'OM affronte l'OL ce dimanche soir. Le match n'a pas encore commencé, mais l'atmosphère est déjà bouillante, voire trop. En effet, alors que le car lyonnais arrivait au stade Vélodrome, il a été la cible d'un caillaissage. L'entraîneur des Gones, Fabio Grosso, a été touché, et il était en sang.

L'OL est en crise depuis plusieurs jours. L'ancien club de Jean-Michel Aulas est dernier au classement, et il n'a toujours pas gagné le moindre match de la saison. Une réaction est donc attendue ce dimanche soir, face à l'OM.

Le car de l'OL a été caillaissé

L'Olympico est toujours un match très chaud, mais la tension est peut-être un peu trop élevée pour celui-ci. En effet, d'après les informations de L'Équipe , le car de l'OL a été caillaissé à son arrivée au Vélodrome. Plusieurs vitres ont été brisées.

Un nouvel entraineur débarque à l'OL, il a eu une mauvaise surprise https://t.co/tTExcM5dlX pic.twitter.com/eH8jamvqCS — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Fabio Grosso est blessé au visage