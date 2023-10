«Certains ont vomi» : C'est la crise à l'OL, voici les erreurs de l'entraineur

Amadou Diawara

Pour relancer l'OL, qui réalise un début de saison catastrophique, John Textor a décidé de remplacer Laurent Blanc par Fabio Grosso. Toutefois, le technicien italien n'a pas plus de réussite que son prédécesseur chez les Gones. D'ailleurs, Fabio Grosso a fait plusieurs erreurs qui lui coutent cher actuellement.

Depuis le début de la saison, l'OL n'y arrive pas. Derniers de Ligue 1 avec seulement trois points en neuf journées, avant l' Olympico de ce dimanche soir contre l'OM, les Gones sont au plus mal.

Des joueurs ont vomi après une séance de Grosso

Pour redresser la barre de l'OL, John Textor a remercié Laurent Blanc avant d'installer Fabio Grosso à sa place sur le banc lyonnais le 18 septembre. Toutefois, ce choix ne paye pas du tout pour le moment. En effet, l'Italien ne fait pas mieux que son prédécesseur français. Et pour ne pas arranger les affaires de l'OL, Fabio Grosso a fait plusieurs erreurs fatales.

«Il aurait dû passer au-dessus»