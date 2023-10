Un joueur balance sur la révolution de l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’Igor Tudor a décidé de quitter le club après seulement une saison, l’OM avait décidé de nommer Marcelino au poste d’entraîneur. Ce dernier avait une philosophie bien différente de celle de son prédécesseur et ne sera finalement resté que trois mois. Selon Amine Harit, le laps de temps était trop court pour un changement aussi important.

S’il restera invaincu en Ligue 1, Marcelino n’aura pas laissé un souvenir impérissable à l’OM. Les Olympiens ne se sont pas inclinés en championnat sous ses ordres, mais le jeu proposé par son équipe laissait à désirer, d’autant plus après une saison de football total avec Igor Tudor.

«On ne pouvait pas être patient cette saison»

Comme souvent, beaucoup de choses ont changé cet été à l’OM et donc l’entraîneur. Pour Amine Harit, le temps était trop court pour un tel changement, en sachant que les Olympiens avaient un troisième tour préliminaire de Ligue des champions à disputer début août.

«On n'avait pas assez de temps»