Le PSG enchante Luis Enrique, quel doit être le prochain transfert ?

Le PSG a frappé fort à l’été 2023 en se séparant de joueurs dont le club ne voulait plus, hormis Hugo Ekitike, tout en renforçant les lignes de l’effectif dont Luis Enrique a hérité à la dernière intersaison. L’entraîneur espagnol s’est montré heureux de Kang-In Lee et Gonçalo Ramos en conférence de presse, deux recrues estivales du PSG. Quel joueur doit rejoindre le groupe de Luis Enrique ? C’est notre sondage du jour !

Avec onze recrues bouclées lors du dernier mercato estival, le PSG a offert un éventail de possibilités à son nouvel entraîneur : Luis Enrique. De passage en conférence de presse ce samedi, le technicien espagnol s’est emballé pour la polyvalence de Kang-In Lee, arrivé de Majorque, tout en soulignant sa satisfaction quant au travail effectué par Gonçalo Ramos en ce début de saison, qui a débarqué du Benfica Lisbonne.

Le PSG a régalé Luis Enrique avec Kang-In Lee et Gonçalo Ramos

Pour ce qui est de Lee, revenu victorieux début octobre des Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud, Luis Enrique a fait passer le message suivant. « Nous avons beaucoup d'espérances pour lui, parce que nous savons quelles sont ses qualités. Il a des qualités physiques très hautes, en défense et en attaque. Il peut nous apporter beaucoup de choses. Avec sa polyvalence, il peut jouer à gauche, à droite, au milieu, un faux neuf. C'est très enthousiasmant en tant qu’entraîneur ». À propos de Gonçalo Ramos, l’entraîneur du PSG s’est enthousiasmé quant à son rendement. « Ce que vous voyez de Ramos, c'est que le staff lui demande. On a besoin que le numéro 9 vienne en appui pour que ses partenaires prennent la profondeur. Il bouge très bien ».

