Le PSG veut offrir deux cracks à Enrique, ce sera 100M€ !

Attentif aux talents émergents en Europe et ailleurs, la cellule de recrutement du PSG n’est pas du tout passée à côté des dossiers Gavi et Pedri qui flambent au FC Barcelone. Néanmoins, le Barça aurait déjà annoncé la couleur tant pour le prix qu’au niveau de leurs transferts en interne.

Certes, Luis Enrique a débuté sa carrière professionnelle au Sporting Gijon avant de passer quatre années au Real Madrid. Néanmoins, contrairement à Luis Figo ou Ronaldo après lui qui ont fait le chemin inverse, Enrique a quitté la Casa Blanca pour le FC Barcelone où il a raccroché les crampons en 2004.

Luis Enrique est passé par le Barça, le PSG suivrait deux joueurs du club catalan

D’ailleurs, c’est au FC Barcelone en tant qu’entraîneur de l’équipe réserve que Luis Enrique a entamé sa carrière de coach entre 2008 et 2011. Le technicien espagnol a donc un lien fort avec le Barça où il a fini par prendre en charge l’équipe première en 2014 en offrant la dernière Ligue des champions du club catalan en date un an plus tard. Nommé entraîneur du PSG en juillet dernier, Luis Enrique pourrait voir son nouveau club lui offrir deux cracks du FC Barcelone à l’avenir.

Il marque un but d'anthologie, le PSG s'en mord les doigts https://t.co/asGgbf0doh pic.twitter.com/xb5Nveaaha — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

100M€ minimum pour Pedri et Gavi, le Barça tape du poing sur la table