Le PSG lui offre le pactole, voilà pourquoi il a refusé

Thibault Morlain

Courtisé par le PSG à l’été 2022, Aurélien Tchouaméni a finalement décidé de quitter l’AS Monaco pour rejoindre le Real Madrid. L’argent du club de la capitale n’aura rien pu faire face à la Casa Blanca. L’international français a d’ailleurs conformé que l’aspect financier ne faisait clairement pas tout face à l’intérêt du Real Madrid.

Aujourd’hui au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni aurait pu rejoindre le PSG à l’été 2022 au moment de quitter l'AS Monaco. Kylian Mbappé, qui venait de prolonger à Paris, avait d’ailleurs fait le forcing pour le transfert de l’international français et son coéquipier en sélection. « Kylian a décidé de rester au PSG et il savait déjà que je quitterais Monaco à la fin de la saison. Il voulait savoir si j’irais au PSG mais je lui ai dit que le Real Madrid était mon premier choix, et il l’a parfaitement compris », expliquait Tchouaméni.

Un transfert inattendu proposé au PSG https://t.co/ikKUjp1m83 pic.twitter.com/WDfK4ZjEt2 — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

La grandeur du Real Madrid plus important que l’argent !

Plutôt que rejoindre le PSG, Aurélien Tchouaméni a signé le Real Madrid. L’argent parisien n’aura donc pas suffi et pour El Pais , le Madrilène a confié : « Je suis d’accord avec Valdano qui dit que d’autres clubs peuvent payer plus mais le Real Madrid paye avec la gloire ? C’est vrai. Tu peux aller dans d’autres clubs, qui peuvent te payer plus, mais tu n’auras pas cette grandeur que tu peux avoir quand tu joues pour le Real Madrid ».

« Le PSG, j’y ai pensé »