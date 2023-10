Le PSG lâche 45M€, il valide totalement son transfert

Thibault Morlain

Recruté pour 45M€ au Bayern Munich lors du dernier mercato estival, Lucas Hernandez n’aura pas mis longtemps avant de s’imposer comme l’un des cadres du PSG de Luis Enrique. Au poste de latéral gauche, l’international français apporte toute son expérience au club de la capitale. Le PSG ne s’est pas trompé avec Lucas Hernandez, qui ne regrette d’ailleurs clairement pas son choix.

Le mercato estival a été très agité au PSG. Repartant sur un nouveau projet, le club de la capitale a considérablement changé de visage durant l’intersaison. Luis Enrique est arrivé et le nouvel entraîneur parisien a vu de nombreux joueurs débarquer et rejoindre son effectif. Ça a bougé dans tous les secteurs au PSG et pour ce qui est de la défense, Lucas Hernandez a notamment été recruté. Evoluant précédemment au Bayern Munich, le défenseur polyvalent a été acheté pour 45M€. Un transfert bien rentabilisé quand on voit l’apport de Lucas Hernandez depuis le début de la saison…

« Je suis très heureux de la décision que j’ai prise »

Se confiant pour Ouest France , Lucas Hernandez s’est lâché sur son transfert au PSG. Un choix qu’il valide totalement aujourd’hui : « Retrouver un nouveau championnat, un club français alors que je n’avais jamais évolué en France, c’était un nouveau challenge pour moi. Je suis très heureux de la décision que j’ai prise. Je suis sûr que c’est le début de grandes années ici à Paris ».

« Je me suis bien adapté »