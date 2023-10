Le boss du PSG fait une réclamation, cette recrue s'exécute

Jean de Teyssière

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, veut que tous les joueurs qui arrivent dans son club s'intègrent le plus vite possible. Pour lui, c'est un gage de réussite et ça peut créer une dynamique de groupe qui peut conduire à des succès. Pour cela, il impose que tous les joueurs apprennent le français et Kang-in Lee, arrivé cet été, s'y attelle déjà.

Kang-in Lee est arrivé cet été au PSG en provenance de Majorque. Le milieu offensif sud-coréen s'est déjà totalement adapté au PSG, lui qui est très apprécié par l'ensemble des joueurs, grâce à sa bonne humeur, communicative. Pour achever cette intégration, il lui manque tout de même un élément important, imposé par Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. Mais il y travaille.

Nasser al-Khelaïfi veut que tous les joueurs parlent français

Arrivé en France bien longtemps avant sa prise de poste de la présidence du PSG, (il était licencié d'un club de tennis à Nice dès 2003) Nasser Al-Khelaïfi est tombé amoureux de la France et s'est appliqué à bien parler la langue. Un point important pour lui, qui veut que tous les joueurs étrangers venant au PSG apprennent le français. C'est ce qu'un agent confiait à Relevo en septembre : « Nasser al-Khelaïfi exige que tous les membres de l'équipe connaissent le français, c'est le minimum. »

Kang-in Lee prend des cours de français