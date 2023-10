PSG : Il craint le pire avec Kylian Mbappé

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG s’est brillamment imposé face à l’AC Milan ce mercredi en Ligue des Champions (3-0), les hommes de Luis Enrique espèrent enchaîner avec un quatrième succès consécutif. Pour cela, il faudra vaincre une belle équipe de Brest au stade Francis Le Blé ce dimanche (13h). L’entraîneur brestois Éric Roy craint cependant un coup de génie de Kylian Mbappé.

La passe de quatre ? Depuis la gifle reçue face à Newcastle (défaite 4-1) le 4 octobre dernier, le PSG a enchaîné les succès. Revenu sur le podium de Ligue 1 après les succès face à Rennes (1-3) et Strasbourg (3-0), le club de la capitale souhaite enchaîner à la suite d'une belle victoire cette semaine face à l’AC Milan (3-0). Alors que le PSG affronte Brest, l’équipe entraînée par Éric Roy pointe à une agréable 5ème place en championnat, mais reste tout de même sur trois matchs sans la moindre victoire.

« On a aussi envie d'être acteurs »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Éric Roy a affiché ses ambitions pour la rencontre de dimanche face au PSG. « Il faudra mettre nos valeurs, notre ADN, ce qu'on sait faire. Être proches les uns des autres, être capables par moments d'aller presser cette équipe et, comme ils confisquent le ballon, être hermétiques. Il faudra s'adapter aux situations, à l'histoire du match et essayer de leur poser des problèmes. On a aussi envie d'être acteurs, pas seulement figurants » , déclare ce dernier dans des propos relayés par l’Équipe .

« Vous pouvez regarder Mbappé 100 fois »