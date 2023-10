Le PSG a recalé Lionel Messi pour son avenir

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a opéré un grand ménage dans son effectif. Le club de la capitale s’est notamment séparé de certains grands noms comme notamment Lionel Messi. Arrivé au bout de son contrat, l’Argentin est parti libre à l’Inter Miami. Mais voilà qu’initialement, Messi aurait préféré continuer l’aventure sous le maillot du PSG…

Arrivé au PSG en 2021, Lionel Messi sera donc resté deux saisons dans la capitale française. Au terme d’une aventure assez compliquée, l’Argentin a donc fait ses valises, arrivé au terme de son contrat avec Paris. Libre, Messi s’est alors engagé avec l’Inter Miami, alors que quelques mois auparavant, il était question d’une possible prolongation. Le PSG en a finalement décidé autrement.

En guerre avec le PSG, Mbappé fait un énorme cadeau https://t.co/vs7rlcrRfn pic.twitter.com/JMCPPcyMOL — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

« Ils voulaient tous rester »

Pour Colinterview , Jérôme Rothen a fait certaines confidences sur le départ des stars du PSG cet été. Marco Verratti, Neymar et Lionel Messi sont partis, eux qui voulaient pourtant rester. « Nasser Al-Khelaïfi a tranché dans le vif, il a vraiment tranché dans le vif. Il y a des joueurs qui avaient resigné, exemple Verratti, il l’a mis dehors. Comme Neymar, comme Messi… Ils voulaient tous rester », a lâché l'ancien du PSG.

« Le PSG lui a fait comprendre que ce n’était pas possible »