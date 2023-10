Luis Enrique a déniché une «trouvaille» au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une grosse désillusion à Newcastle (1-4), le PSG s'est rassuré en dominant largement l'AC Milan (3-0). Pour l'occasion, Luis Enrique avait décidé de réintégrer Vitinha dans son onze de départ pour revenir à un système plus équilibré. Un choix validé par Vikash Dhorasoo qui estime que le technicien espagnol a déniché une véritable trouvaille avec le rôle hybride du milieu de terrain portugais.

Lourdement battu sur la pelouse de Newcastle, le PSG devait absolument se rattraper en dominant l'AC Milan au Parc des Princes. Pour l'occasion, Luis Enrique avait décidé de remettre Vitinha dans son onze de départ après avoir aligné quatre attaquants contre les Magpies . Un choix payant puisque les Parisiens se sont imposés 3 à 0 et le milieu de terrain portugais a d'ailleurs livré une très belle prestation. Vikash Dhorasoo s'enthousiasme pour la trouvaille du coach du PSG.

«C'est une vraie trouvaille»

« C'est lui et Achraf Hakimi, qui rentre vraiment dans le milieu, sans jamais passer dans le dos de Dembélé. C'est une vraie trouvaille. Vitinha, il rentre quand Mbappé va à gauche, et il s'excentre quand Mbappé prend l'axe. Quand on est un créateur droitier comme lui, on est inattaquable quand on est collé à la ligne à gauche », explique l'ancien joueur du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«C'est une sorte de meneur de jeu excentré, comme Micoud, Carrière ou Juninho»