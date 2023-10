Un phénomène flambe au PSG, il s'agace

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, un joueur du PSG crève l'écran et il s'agit d'un adolescent de 17 ans à savoir Warren Zaïre-Emery, encore éblouissant face à l'AC Milan (3-0) mercredi soir. Cependant, compte tenu de son jeune âge, plusieurs observateurs refusent de s'enflammer pour le crack parisien. Une position qui agace clairement Jérôme Rothen, déjà conquis par Warren Zaïre-Emery.

«Je ne comprends pas ceux qui n’arrivent pas à s’enflammer»

« Je ne comprends pas ceux qui n’arrivent pas à s’enflammer. On est passé par là. Les bémols, on peut en mettre beaucoup, par rapport à l’âge, par rapport à ce qu'il va devenir... Il sera temps de le critiquer s’il est critiquable dans cette période-là, et même dans quelques semaines peut-être. On dira en effet s’il est moins bien (…) mais pour l’instant on est dans une période euphorique. Pourquoi? Parce qu’il a 17 ans, on devrait rester en retrait, mettre le pied sur le frein. On ne va pas parler d’âge pour Zaïre-Emery. Je vois juste les performances avec le PSG, parce qu’il est devenu un titulaire indiscutable depuis la prise en main de Luis Enrique. Ce n’est pas un hasard, (Enrique) a beaucoup d’expérience, il en a vu des grands joueurs, à s’en occuper, à les faire progresser », lance-t-il au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Oui, j’ai envie qu’il nous fasse vibrer»