PSG : Didier Deschamps doit-il convoquer Warren Zaïre-Emery ?

Auteur d'une nouvelle prestation impressionnante mercredi contre l'AC Milan (3-0), Warren Zaïre-Emery continue de crever l'écran avec le PSG à seulement 17 ans. Au point que la possibilité qu'il arrive en équipe de France très rapidement fait désormais parler. Mais Didier Deschamps doit-il déjà convoquer le crack parisien ?

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery réalise un début de saison très impressionnant avec le PSG où il s'est déjà imposé comme un élément incontournable du système de Luis Enrique. Mercredi soir, lors de la large victoire contre l'AC Milan (3-0), le milieu de terrain parisien a été élu homme du match. Une distinction qui vient récompenser une prestation très aboutie à l'issue de laquelle il a été interrogé sur un éventuel avenir en équipe de France. « Je pense que c’est un objectif pour tout le monde, après je n’y pense pas forcément, je joue mon football, c’est avant tout un travail au quotidien, je vais travailler pour pouvoir y accéder », confiait Warren Zaïre-Emery.

Luis Enrique prend position

En conférence de presse, Luis Enrique a également évoqué cette option pour son joueur. « C’est le travail de Didier Deschamps. Warren est un joueur surprenant pour ses 17 ans. Il fait tout bien, attaque, défend, est agressif, a une bonne vision. Il marque des buts et fait des passes décisives. C’est l’exemple parfait pour tous les jeunes de Paris qui veulent devenir un jour un joueur du PSG. Je suis très content de ses prestations et de son niveau de match en match », assure l'entraîneur du PSG.

Un dilemme entre l'Euro et les JO ?

Par conséquent, la prochaine liste de Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de novembre sera particulièrement scrutée. Et pour cause, Warren Zaïre-Emery pourrait se faire une place en Bleus. Pour le moment, le milieu de terrain du PSG s'est imposé comme le capitaine des Espoirs et Thierry Henry en a donc fait l'un de ses cadres en vue des Jeux Olympiques l'été prochain, ce qui pourrait freiner Didier Deschamps à l'idée de déjà convoquer Zaïre-Emery qui aura peut-être plus de chance de s'imposer après l'Euro 2024.



