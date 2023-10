Plombé par le PSG, il se lâche sur le crack de Luis Enrique

Hugo Chirossel

Etincelant depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois impressionné mercredi soir, lors de la victoire du PSG face à l’AC Milan. Une prestation qui force le respect, même de ses adversaires, à l’image de Pierre Kalulu. Ce dernier voit en le jeune milieu de terrain âgé de seulement 17 ans un élément essentiel du club parisien.

« Je pense qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. L'un des meilleurs jeunes joueurs du monde . » Luis Enrique n’a pas mâché ses mots envers Warren Zaïre-Emery mercredi soir, après la large victoire du PSG lors de la réception de l’AC Milan (3-0).

PSG : Riolo s’enflamme pour un trio de choc ! https://t.co/p4dDsDKvlW pic.twitter.com/kveGid1Gow — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Kalulu encense Zaïre-Emery

L’entraîneur du PSG n’a pas été le seul à être impressionné par la performance de Warren Zaïre-Emery. Interrogé à son sujet en zone mixte après la rencontre, Pierre Kalulu a encensé le capitaine de l’équipe de France Espoirs.

«Un joueur important du PSG cette saison, une de leurs pièces fortes»