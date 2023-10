PSG : Zaïre-Emery très cash sur l’ambiance du vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s'est finalement imposé mercredi soir face au Milan AC en Ligue des Champions, et pourtant, le début de match des hommes de Luis Enrique n'était pas forcément convaincant. Et Warren Zaïre-Emery avoue d'ailleurs que les joueurs se sont sèchement expliqués entre eux à la pause...

Trois semaines après la déconvenue de Newcastle (défaite 4-1), le PSG se devait de rebondir en Ligue des Champions mercredi soir avec la réception du Milan AC. Les hommes de Luis Enrique ont finalement dominé leur adversaire en s'imposant assez largement (3-0), avec une prestation très aboutie en seconde période. Mais les choses étaient bien plus compliquées pour le PSG en début de match, et les joueurs n'ont pas manqué de se parler très directement à la pause pour mettre les choses au clair.

« Se dire les choses quand ça ne va pas »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Warren Zaïre-Emery a dévoilé les coulisses de l'explication de texte entre les joueurs du PSG à la mi-temps : « C'est une bonne soirée. On ne débute pas bien le match mais on a une bonne réaction. On parle tous ensemble tous ensemble, on se dit les choses. Je pense que c’est la force d’un groupe, se dire les choses quand ça ne va pas. Ce n’est pas toutes les équipes qui le font. Nous on le fait et cela montre toute notre solidarité et le fait qu’on fait tous les efforts ensemble », confie le jeune milieu de terrain de 17 ans.

« On a parlé, on a discuté... »