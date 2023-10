Le phénomène du PSG tient sa revanche !

Alexis Brunet

Mercredi soir le PSG a écrasé l'AC Milan, en s'imposant sur le score de trois buts à zéro. Un match au cours duquel a brillé Warren Zaïre-Emery. Le Français a délivré deux passes décisives, et il a été élu homme du match. Après la rencontre le crack parisien a révélé que ses coéquipiers et lui étaient revanchards par rapport à la défaite face à Newcastle, lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

Le PSG a frappé un grand coup en Ligue des champions. Le club de la capitale a repris la première place de son groupe, après une victoire nette et sans bavure face à l'AC Milan (3-0). Un match au cours duquel a brillé Warren Zaïre-Emery.

Les Parisiens ont eu une discussion à la mi-temps

À la mi-temps, le PSG gagnait déjà 1-0, mais l'AC Milan était très menaçant. Au micro de RMC Sport , Warren Zaïre-Emery a déclaré que les Parisiens avaient eu une discussion à la pause, et cela a changé beaucoup de choses. « On n’a pas très bien débuté, on a parlé pendant la mi-temps, on s’est repris, on s'est dit les choses qui n’allaient pas et on a réussi à gagner ce match avec de la fierté. À mon âge, on joue, on prend du plaisir et on ne réalise pas. C’est en moi et je ne pense pas que ça va changer. »

Le PSG était revanchard