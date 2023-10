Le PSG prépare un transfert, c’est la douche froide

Axel Cornic

Le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que dans plus de deux mois, mais le Paris Saint-Germain semble déjà préparer sa feuille de route, avec notamment le départ de quelques joueurs pas vraiment convaincants. Cela serait le cas de Fabian Ruiz, qui ne brille pas depuis l’arrivée sur le banc de son compatriote Luis Enrique.

Souvent, un changement d’entraîneur fait des victimes et Luis Enrique ne devrait pas faire exception. Le nouveau coach du PSG a des idées précises pour son équipe et surtout des joueurs plus appréciés que d’autres… dont Fabian Ruiz ne fait pas partie ! Le milieu espagnol n’a cumulé que 314 minutes depuis le début de la saison, ce qui est l’un des plus faibles dans ce secteur de jeu.

Fabian Ruiz annoncé à la Juventus

Ainsi, plusieurs sources ont annoncé ces derniers jours qu’il pourrait bien faire les frais de ce changement de cycle, avec un départ dès le mois de janvier prochain. En Italie, la Juventus songerait notamment à au flop du PSG pour pallier les absences inattendues de Paul Pogba et de Nicolo Fagioli. Pour rappel, le premier a été contrôlé positif à un test anti-dopage, tandis que le second a été suspendu 7 mois pour une affaire de paris sportifs.

Plutôt Samardžić finalement ?