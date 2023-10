Il enrage après son transfert avorté à l'ASSE

Thibault Morlain

Passé par Toulouse, Montpellier ou encore Nice, Andy Delort aurait pu connaitre d'autres clubs de Ligue 1 durant sa carrière. Actuellement au Qatar, l'attaquant de 32 ans aurait notamment pu rejoindre l'ASSE, où Christophe Galtier voulait le recruter. Ça ne s'est finalement pas réalisé, au grand dam de Delort, qui aurait bien aimé rejoindre les Verts.

Parti s'exiler au Mexique, Andy Delort était revenu en France en rejoignant Montpellier. Il aurait toutefois pu s'engager avec l'ASSE à ce moment. En effet, invité de Team Football , Delort a avoué : « Galtier avait tout fait pour que je signe, c'était en décembre quand j'étais au Mexique ».

« Galtier voulait me faire venir absolument »

Andy Delort n'aura finalement pas rejoint l'ASSE. Un échec à propos duquel l'international algérien explique : « Galtier voulait me faire venir absolument mais ça ne s'était pas fait parce qu'il lui restait six mois de contrat et il n'était pas arrivé à convaincre les dirigeants stéphanois ».

« J'aurais aimé jouer à Saint-Étienne »