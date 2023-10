Messi : Son retour à Paris est déjà programmé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Lionel Messi est donc parti libre pour s'envoler du côté de l'Inter Miami. Mais Javier Mascherano, qui sera en charge de l'équipe olympique Argentine si elle se qualifie pour les JO, envisage déjà de l'embarquer avec lui à Paris l'été prochain.

C'est un fait, l'histoire entre Lionel Messi et le PSG, qui aura duré deux ans (de 2021 à 2023) ne s'est pas forcément bien terminée. Les reproches fusent des deux côtés, et La Pulga est donc partie dans un anonymat presque total de l'autre côté de l'Atlantique, à l'Inter Miami. Mais Messi pourrait revenir à Paris plus rapidement que prévu...

Messi aux JO à Paris ?

Interrogé par EFE , le sélectionneur de l’équipe Espoir de l'Argentine, Javier Mascherano, a expliqué qu'il pourrait envisager de sélectionner Lionel Messi pour les JO qui se dérouleront à Paris l'été prochain : « Leo a les portes de l’équipe nationale ouvertes pour faire ce qu’il veut, c’est la réalité. Si nous nous qualifions et qu’il veut venir, il sera le bienvenu. Ma relation avec lui est une relation de grande amitié et je serais ravi d’y aller avec lui », assure Mascherano.

Des retrouvailles avec Mbappé ?

Lionel Messi pourrait donc être amené à croiser le fer durant cette compétition avec un certain Kylian Mbappé, son ancien coéquipier du PSG, qui rêve de son côté de disputer les Jeux Olympiques avec la délégation française.