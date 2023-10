OM : Gattuso recale l’OL, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Marcelino, l'OM a jeté son dévolu sur Gennaro Gattuso. Mais le technicien italien aurait pu ne pas être disponible. Quelques semaines auparavant, l'ancien du Milan AC était annoncé dans le viseur de l'OL. Finalement, les dirigeants lyonnais ont misé sur Fabio Grosso, son ancien coéquipier. En conférence de presse, Gattuso a été interrogé à ce sujet.

Gennaro Gattuso a signé à l'OM. Sa première expérience dans l'hexagone. Mais l'Italien aurait pu rebondir à l'OL. Il avait été ciblé pour remplacer Laurent Blanc sur le banc. Finalement, la direction lyonnaise a décidé de miser sur Fabio Grosso.

OM : Il annonce du lourd pour cette recrue https://t.co/mzA3I78kPA pic.twitter.com/V6hNkvQpuY — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

« Avant eux, j'avais dit non à 7 ou 8 équipes »

Avant de défier l'OL, Gattuso a été interrogé sur l'intérêt de John Textor. « Je ne veux rien dire au sujet de l'OL. Avant eux, j'avais dit non à 7 ou 8 équipes. Je crois en Dieu et Dieu a été bienveillant de m'avoir amené ici car je suis le plus heureux à Marseille » a confié l'entraîneur de l'OM. Désormais, l'Italien a tourné la page OL et se concentre sur son affrontement avec Fabio Grosso, son ancien partenaire en sélection.

Gattuso se méfie de l'OL