Gattuso fait déjà un heureux à l’OM

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Marcelino et l'arrivée de Gennaro Gattuso, l'OM commence à se métamorphoser. Titulaire depuis le début de la saison, Jordan Veretout enchaine avec le technicien italien qui lui donne des consignes différentes de celle de Marcelino. L'international français joue plus haut sur le terrain et il apprécie particulièrement.

Gennaro Gattuso impose sa patte à l'OM. Le technicien italien adopte une tactique beaucoup plus agressive avec un pressing intense et des milieux de terrains placés assez haut, à l'image de Jordan Veretout. Le vice-champion du monde 2022 a d'ailleurs fait part de sa satisfaction de jouer sous les ordres de Gattuso.

Veretout plus libéré grâce à Gattuso

Face à l'AEK Athènes, Jordan Veretout était sur tout les fronts. Replacé un peu plus haut dans un rôle hybride de milieu offensif, l'ancien joueur de l'AS Roma s'est sublimé et il a confirmé son retour en forme. Retour qu'il doit en bonne partie à son coach.

«J'aime ce rôle, de pouvoir jouer plus haut sur le terrain»