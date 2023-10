OM : Gattuso critique un de ses joueurs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur jeudi en Europa League avec l'OM contre l'AEK Athènes, Vitinha a donc retrouvé un peu de confiance, lui qui dispose d'un temps de jeu limité cette saison. Et malgré sa bonne performance d'ensemble, Gennaro Gattuso a trouvé à redire au sujet de son buteur portugais.

L'OM s'est fait du bien jeudi en Europa League, en battant l'AEK Athènes (3-1) au stade Vélodrome. Titularisé à la pointe de l'attaque pour l'occasion par Gennaro Gattuso, Vitinha a ouvert le score en faveur du club phocéen et a rendu une belle copie. Mais l'entraîneur italien de l'OM a néanmoins tenu à interpeller son buteur portugais...

Un champion du monde bluffé par l’OM ? https://t.co/9n84TUAZGy pic.twitter.com/amWzLfBkHZ — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

« Je je veux le voir s'entraîner avec le sourire »

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Gattuso a expliqué que Vitinha ne souriait pas suffisamment à son goût : « Je suis très content du match de Vitinha comme de celui de tous mes joueurs. J'aurais pu lui donner plus de minutes depuis mon arrivée mais il aurait pu donner un peu plus aussi. Il sait ce que je pense de lui, que je veux le voir s'entraîner avec le sourire. Avec le sourire, on joue mieux au foot » , a lâché l'entraîneur de l'OM. Une manière de pointer du doigt la négativité de Vitinha ?

Pas de duo avec Aubameyang