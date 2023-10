Aubameyang en grand danger à l'OM ?

Thibault Morlain

Ce jeudi, Vitinha était titulaire avec l'OM face à l'AEK Athènes en Europa League. Une confiance de Gennaro Gattuso bien rendue par l'attaquant portugais qui a réalisé une très belle prestation, auteur notamment d'un but. Suite à cela, Daniel Riolo s'est d'ailleurs penché sur le cas Vitinha, soulevant la question de la concurrence avec Pierre-Emercick Aubameyang.

Recruté par l'OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang était très attendu à Marseille. Le fait que le Gabonais déçoit depuis le début de la saison. Dans le même temps, quand il a du temps jeu comme ce jeudi face à l'AEK Athènes, Vitinha montre des choses intéressantes. De quoi alors chambouler la concurrence entre Aubameyang et Vitinha à l'OM ?

« La question mérite d'être posée »

Lors de L'After Foot sur RMC , Daniel Riolo a évoqué ce débat, plaidant alors la cause de Vitinha. « Je vais m'arrêter deux secondes sur le cas Vitinha. Entre ses efforts et sa performance du soir, je vais peut-être faire hurler mais que je trouve que la question mérite d'être posée de la concurrence avec Aubameyang », explique-t-il.

« Aubameyang, il joue au statut »