Gattuso met la pression sur un attaquant de l'OM !

Recruté pour 32M€ en janvier dernier, Vitinha peine à justifier son statut de joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. D'ailleurs, Gennaro Gattuso utilise peu l'attaquant portugais et lui préfère Pierre-Emerick Aubameyang. En conférence de presse, le technicien italien a d'ailleurs évoqué la situation de l'ancien joueur de Braga et semble bien décidé à tout faire pour relancer Vitinha.

Gattuso interpelle Vitinha

« J'ai parlé avec lui. Il doit se tenir prêt, car son moment va arriver. Vous parlez justement de ce qui se passe quand les attaquants manquent de buts. Mais je pense que, en ce moment, l'équipe joue bien, car les attaquants font un travail sans ballon incroyable. Il lui manque peut-être ce pressing tactique sans ballon », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.

«Il aura sa chance»