L’OM en grand danger ?

L'aventure européenne se poursuit pour l'OM avec la réception de l'AEK Athènes ce jeudi soir dans un Vélodrome qui pourrait bien battre son record d'affluence pour un match de Coupe d'Europe. Face aux leaders du groupe B, les Olympiens ont tout intérêt à l'emporter. En cas de défaite, la qualification serait de plus en plus compromise alors qu'il ne restera qu'un seul match à jouer à domicile...

L'OM reste sur un nul frustrant face à Brighton (2-2) dans cette poule de Ligue Europa. Face à l'adversaire supposé le plus fort de ce groupe B, les Olympiens auraient mérité de décrocher leur premier succès européen de la saison. Mais la bande à Gennaro Gattuso ne compte que deux petits points et doit absolument l'emporter ce jeudi soir pour lancer définitivement son épopée et ne pas voir l'AEK Athènes s'envoler au classement.



«Le match est très important»

Gennaro Gattuso a insisté sur l'importance de ce match qu'il ne juge pas pour autant décisif. « Les deux matchs contre l'AEK ne seront pas forcément décisifs. Mais le match de demain est très important. Je n'aime pas quand on dit que l'OM joue bien, je veux qu'on joue bien pour remporter les matchs. C'est une motivation pour nous de pouvoir faire un bon parcours. Une série de victoires et de la continuité, c'est important », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse mercredi. L'Italien ne veut pas penser à l'élimination.

«L'OM ne peut pas se permettre de se retrouver éliminé»