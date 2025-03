«Tu dégages», l’OM vire un joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En contacts avancés avec l'OM lors de la saison 1992-1993, Xavier Gravelaine était censé quitter le SM Caen pour rejoindre la grande équipe de Bernard Tapie. Mais finalement, les négociations avec l'ancien patron de l'OM ont viré au clash, et le deal a capoté. Gravelaine raconte la manière dont Tapie l'a finalement viré de son bureau.

Son nom ne parlera probablement pas au plus jeunes, et pourtant, Xavier Gravelaine était un joueur majeur du championnat de France dans les années 90. L'attaquant aux 4 sélections en équipe de France est passé par plusieurs clubs prestigieux tels que le FC Nantes, le PSG, l'AS Monaco ou encore l'OM, et sa signature au sein du club phocéen aurait d'ailleurs pu se faire dès la saison 1992-1993. Mais Gravelaine a eu un gros accrochage avec Bernard Tapie au moment des négociations, et il se livre sur son clash avec l'ancien patron de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE.

Gravelaine-Tapie, le transfert attendu à l'OM

« Lors de la saison 1992-1993, après un but marqué au Vélodrome où je mets (Marcel) Desailly sur le cul, Bernard Tapie nous convoque, avec mes agents, un dimanche matin, chez lui, rue des Saints-Pères à Paris. Il nous fait la totale : "J'en ai vu des joueurs, mais toi, t'es la future star !" Quel charisme, un vrai acteur. Au bout d'un moment, il veut savoir ce que j'ai dans les tripes. Je lui demande si Raymond Goethals sera toujours l'entraîneur la saison suivante. Il éclate de rire, à l'excès comme il savait faire, et répond : "Mais t'as rien compris au football ! Tu crois que je mets autant d'argent pour qu'on fasse joujou avec mon jouet ? L'entraîneur, c'est moi" », confie Gravelaine, avant que les choses ne dégénèrent avec le boss de l'OM.

« C'est bon, tu dégages ! »

« Quelques mois plus tard, on se revoit. C'est plus tendu, parce qu'on demandait toujours des garanties, pas seulement financières, dans mon contrat. Il a beau tripler mon salaire, je tiens bon pour une question de principe. Il s'énerve : "C'est bon, t'as pas envie de jouer à Marseille, tu dégages !" », poursuit Gravelaine, qui s'est donc fait virer par Bernard Tapie avant d'avoir pu trouver un accord pour son transfert à l'OM.