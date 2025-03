99 % : La grande annonce sur la vente de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Constamment critiqué en raison de ses positions et de son avis sur la vente de l'OM, Thibaud Vézirian a répondu sèchement à un internaute, qui remettait en question son enquête sur le sujet et sur son honnêteté dans ce dossier. Selon le journaliste 99% des supporters marseillais auraient pris connaissance des changements au sein du club marseillais.

Thibaud Vézirian persiste et signe. Malgré les démentis de Frank McCourt, l’OM serait en vente et les récents changements observés, notamment sur le plan financier, prouveraient la véracité de ses informations. Le journaliste évoque une enquête de plusieurs années au cours de laquelle il aurait reçu des confirmations de sources issues du monde politique. Alors lorsqu’un internaute lui demande de rendre des comptes en raison de ce qu’il considère être de fausses rumeurs, Vézirian laisse exploser sa colère. Selon lui, près de 99% des supporters marseillais se sont rendus compte de ce qu'il se tramait en coulisses.

« Tu fais partie des 0,1 % qui ne voient pas ce qui peut se passer »

« Ça fait quatre ans que tu peux venir en visio. Si tu ne piges pas ce qui se passe financièrement, sportivement, le développement depuis 2021 et toutes mes explications, va voir ma vidéo Youtube. Je suis même pas obligé de répondre, tellement j’ai déjà répondu à ces bêtises. Tu fais partie des 0,1 % des derniers qui ne voient pas ce qui peut se passer. On est dans la transparence, le travail. Il y aura aussi un bouquin. N’hésite pas à t’informer en temps et en heure » a lâché le journaliste, avant d’indiquer qu’il ne discutait pas de l’OM pour du buzz.

Un livre devrait sortir

« Je réponds aux derniers qui sont perdus sur la situation, et je peux le comprendre. Tout le monde n’a pas eu le temps de se poser sur les finances. Si je faisais du buzz, je ne parlerais que de ça. Si tu penses que je fais le buzz, c’est la liberté d’expression. Mais ce n’est pas le cas, on parle de plein de sujets, avec une certaine neutralité. Plus le temps passe, moins les gens sont sceptiques » a confié Vézirian au cours d’un live sur Twitch.