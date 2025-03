Vente OM : L’Arabie Saoudite annonce son arrivée, c’est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton sur la vente de l'OM est un peu parti aux oubliettes après les nombreux démentis de Frank McCourt et de Pablo Longoria. Pourtant, Thibaud Vézirian assure encore que son enquête ne comporte aucune information. Selon lui, les aléas expliquent la lenteur de ce dossier. Mais plusieurs sources lui ont assuré une réelle volonté de l'Américain de passer la main.

Depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian donne son temps et son âme dans le dossier lié à la vente de l’OM. Selon le journaliste, l’issue est connue depuis bien longtemps. Frank McCourt devrait laisser sa place à un consortium international dont ferait partie l’Arabie Saoudite. Ces informations ont régulièrement été dénoncées et démenties par Frank McCourt et par l’OM. Mais sur Twitch, Vézirian a confirmé ses propos et assure leur véracité.

« C’est une aventure humaine, c’est génial d’avoir soulevé ça, d’avoir été transparent, et d’avoir eu raison. Il ne manque plus que la cerise du gâteau. Je n’aurais jamais écrit de livre. Il n y a pas de mauvaises informations. Il y a des informations qui ne donnent pas lieu à une officialisation, mais vu le niveau des sources, il n’y a pas de mauvaises informations (…) J’ai discuté avec des anciens joueurs et ils m’ont dit qu’ils comprenaient mieux ce qui arrive. Mais ils savent qu’il y a des aléas » a confié Vézirian lors d’un live.

Évidemment, ce dossier lui a offert une certaine renommée sur la toile, mais a aussi attisé les critiques. Pour autant, le journaliste ne regrette aucunement de s’être lancé dans cette aventure. « Mon amour pour les réseaux, lives, l’interaction date de bien avant mon enquête sur la vente de l’OM. C’était déjà dans les tuyaux dès 2015 (…) Il me fallait du temps, et le temps s’est libéré tout seul avec le Covid quand les contrats sont tombés un à un. Avec La Chaîne L’Equipe et le Covid, j’avais le temps pour développer mes contenus. Tout a été fait avec l’envie et le cœur » a confié le journaliste.